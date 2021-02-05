Мошенники

МВД собирается доработать своё мобильное приложение. Тендер уже объявлен, теперь ведомству предстоит подобрать исполнителя работ.

По данным «Коммерсанта», в приложение МВД будет встроен модуль «Антимошенник», который позволит выявлять звонки с мошеннических номеров и оповещать об этом пользователя. При поступлении входящего звонка с номера, не занесённого в записную книгу смартфона, приложение будет обращаться к специальной базе с информацией о телефонных номерах. Если будет выявлено, что пользователю звонят с мошеннического номера, на экран появится сообщение об этом.

Одно из требований к разработке мобильного приложения заключается в том, что оно должно получать доступ к информации из записной книги смартфона и передавать в базу телефонные номера вместе с ФИО. Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что модуль «Антимошенник», описанный в тендере на доработку приложения МВД, похож на приложения GetContact и Who Calls, которые пополняют свои базы, запрашивая разрешение на доступ к телефонным книгам пользователей. По его мнению, это может стать причиной утечки личных данных, что несёт в себе большую опасность.


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