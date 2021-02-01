Госкорпорация «Ростех» создаст в России консорциум, куда войдут отечественные производители телекоммуникационного оборудования с поддержкой сетей связи пятого поколения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на участника рынка, знакомого с планами «Ростеха».
По словам директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко, на начальном этапе консорциум объединит около десяти российских предприятий, которые производят оборудование связи. Названия этих предприятий он не уточнил.
Любой участник консорциума сможет предлагать собственное программное обеспечение и элементы базовой станции. После оценки эффективности это решение смогут использовать все участники. «Ростех» надеется, что благодаря конкуренции внутри консорциума сети 5G будут строиться в России на основе наиболее эффективных и коммерчески привлекательных решений.
В ноябре 2020 года «Ростех» принял «дорожную карту» развития технологии 5G в России. Её основными исполнителями станут «Ростех» и «Ростелеком», а расходы на реализацию проекта до 2024 года оцениваются в 208 миллиардов рублей, в том числе 28,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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Ростелеком и вся эта шайка лишь покупает подешевле и впаривает подароже-всё производство заканчивается лишь наклейкой на Кириллице.
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Госкорпорация, госконтроль и эффективность с коммерческой привлекательностью — это вообще-то разные и совершенно несовместимые понятия.