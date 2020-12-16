





Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества проверили приложения для определения номера на смартфоне. В ходе проверки выяснилось, что около 10% из них запрашивают доступ на управление звонками. В отличие от просмотра звонков, такое разрешение потенциально чревато тем, что номера телефонов из адресной книги могут попасть в руки злоумышленников или телефон может начать совершать неконтролируемые звонки.Некоторые приложения (например, «True Id Caller Name & Location», «Поиск номера-отслеживание местоположения», «Мобильный номер трекер-мобильный номер локатора») запрашивают доступ на показ информации поверх всех окон, что чревато мошенничеством (например, может всплывать фальшивое сообщение от антивируса или баннер с подпиской). На практике это используется чаще всего для принудительного показа рекламы.Основная проблема, выявленная практически во всех малопопулярных определителях номера, — это избыточная реклама. Проблема заключается в ее формате: так как почти половина приложений запрашивают доступ на показ информации поверх всех окон, это значит, что рекламные баннеры всплывают в том числе после завершения звонка. Самые «заспамленные» приложения — «Поиск номера-отслеживание местоположения», «Отслеживать по номеру телефона бесплатно», «Проверьте местоположение номера телефона». Такая практика доставляет неудобство пользователю и чревата случайными кликами на рекламный баннер, за которым может скрываться мошенническое содержание.В приложении «ЗвонокРадар» была зафиксирована мошенническая схема. При его запуске пользователь видел окно для регистрации, куда надо ввести номер телефона для получения кода по SMS. После введения номера происходит списание денег со счета телефона. Это приложение уже удалено из Play Маркета, но его долгое время не замечали защитные механизмы магазина. Кроме того, оно осталось на смартфонах тех пользователей, которые установили, когда оно было доступно.