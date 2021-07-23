В последние несколько месяцев спамеры не дают спокойно жить пользователям Android — они заваливают их спамом через Google Drive (он же «Google Диск»). Всем, чей адрес почты в домене gmail.com выложен в открытый доступ, периодически приходят сообщения о возможности получить выплату, выигрыш и нечто подобное, причём спамеры спамят через уведомления «Google Диска», от которых невозможно избавиться. Впрочем, решение всё же найдено.
Первый способ — полностью отключить уведомления от «Google Диска». Это можно сделать через системные настройки в разделе установленных приложений или непосредственно в шторке уведомлений. Такой способ подойдёт тем, кто использует облако Google только для себя и не работает в нём с документами вместе с другими людьми. После отключения уведомлений вам перестанут приходить оповещения о том, что кто-то поделился с вами документом или прокомментировал изменения в документе.
Второй способ предлагает непосредственно компания Google. Отныне она позволяет блокировать нежелательные аккаунты непосредственно в сервисе «Google Диск». Но заблокировать спамера можно только после того, как он поделится с вами файлом, то есть спама станет меньше, но этот способ всё же не оградит вас от него полностью. Придётся смириться с тем, что вам иногда будут приходить спамерские сообщения, зато вы не пропустите уведомления, связанные со работой над общими файлами в облаке. При желании в дальнейшем можно разблокировать заблокированный аккаунт, хотя вряд ли вы захотите помиловать спамеров.
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