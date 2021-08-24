«Лаборатория Касперского» нашла в приложении FMWhatsapp вредонос Triada, который действует как троянец и может нанести пользователю огромный ущерб. FMWhatsapp — модифицированная версия мессенджера Whatsapp, якобы предлагающая расширенные возможности.
FMWhatsapp содержит различные виды вредоносных модулей. Часть из них показывает рекламу, в том числе скрытую и полноэкранную, а другая часть оформляет платные подписки, списывая деньги со счёта мобильного телефона. Конечно, пользователю будет сложно не заметить зловредную активность FMWhatsapp, но пока он додумается удалить это приложение, киберпреступники успеют как следует заработать на нём.
Чтобы избежать заражения трояном Triada и другими вредоносами, рекомендуется устанавливать приложения только из официального магазина Google Play Маркет. Всё, что в нём присутствует было проверено антивирусной защитой Play Protect.
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