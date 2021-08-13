



Разработчики обновили веб-версию WhatsApp. В браузерном варианте мессенджера появились возможности, которые были примерно пять лет назад реализованы в мобильных приложениях.



В веб-версии WhatsApp с номером 2.2130.9 появился полноценный графический редактор, который позволяет редактировать фотографии перед отправкой. Также изменился интерфейс отправки снимков — он стал гораздо более удобным.



При выборе нескольких фотографий они группируются в альбом, отображаются их миниатюры и текстовое поле, в которое можно добавить сообщение.







Возможности редактирования фотографий в вебе стали почти такими же, как в мобильных приложениях WhatsApp на Android и iOS. Можно повернуть снимок, кадрировать его, добавить к нему текст, стикер, эмодзи или рисунок. Можно отменить последнее действие или вернуть его. При добавлении текста возможен выбор шрифта и размера.



Это довольно полезные нововведения. Теперь при отправке фотографий или скриншотов через WhatsApp с компьютера нет необходимости открывать отдельную программу, чтобы отредактировать изображение — это можно делать прямо в браузере.



Как сообщается в блоге WhatsApp, в скором времени аналогичные возможности будут добавлены в десктопные версии мессенджера — прежде всего для Windows, а затем на macOS.







