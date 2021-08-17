



Разработчики WhatsApp обновили приложение для iOS до бета-версии с номером 2.21.160.16. С выпуском апдейта в мессенджере появилась возможность перенести переписку на другую мобильную платформу. Стала доступна опция Move Chats to Android («Перенести чаты на Android»), назначение которой понятно из названия. Правда, миграция пока не работает полноценно из-за ограничений, которые установила компания Apple, но это временно.



Как можно будет переносить чаты:





Запустите WhatsApp на iPhone

Зайдите в настройки WhatsApp и откройте раздел «Чаты»

Нажмите Move Chats to Android («Перенести чаты на Android»)

Подтвердите действие нажатием кнопки Start и дождитесь окончания процесса

Для использования новой возможности потребуется установить на iPhone приложение Switch to Android, но оно пока недоступно на iOS. Приложение уже разработано и в настоящее время проходит модерацию в App Store, а это может занять несколько недель.Как указывает сайт XDA Developers , поначалу функция переноса чатов будет работать только со смартфонами Samsung, а в дальнейшем откроется устройствам других производителей. Возможности переносить чаты WhatsApp с Android на iOS пока нет, и неизвестно, появится ли она.Для некоторых других мессенджеров, в том числе Telegram, проблема переноса чатов вообще не актуальна, поскольку переписка синхронизируется в облаке между любыми платформами и устройствами. В WhatsApp такой синхронизации нет.





