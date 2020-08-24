





Большинство мошеннических схем в WhatsApp используют методы социальной инженерии. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.По его словам, мошенники побуждают пользователя перейти по ссылке или загрузить файл. Для этих целей они используют названия известных компаний и обыгрывают актуальные темы. Лоевский в качестве примера рассказал о случае, когда злоумышленники предлагали пользователям получить 1000 ГБ интернета по выгодной цене в честь юбилея компании. Как правило, мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя оформление и название.Эксперт напоминает, что если собеседник просит предоставить какую-либо личную информацию — это ловушка. Помимо этого, он рекомендует воздержаться от пересылки сомнительных сообщений своим контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или продолжать пользоваться бесплатно.Чтобы защититься от атак злоумышленников, не будет лишним отключить автозагрузку медиафайлов в настройках мессенджера и не принимать файлы от незнакомых пользователей.