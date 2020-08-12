





Несмотря на то, что WhatsApp доступен на Android и iOS, в мессенджере отсутствует кроссплатформенная синхронизация сообщения. Однако, это могут скоро исправить в ближайшее время.Новая функция позволит пользователям получать доступ к WhatsApp на четырех разных устройствах. Об этом ранее рассказал сайт WABetaInfo. Также сообщается, что в разработке находится функция межплатформенной синхронизации чатов. Согласно последним данным, эта возможность потребует подключения по Wi-Fi для безопасного дешифрования и копирования всех чатов с одного устройства на другое.Другими словами, любой пользователь Android скоро сможет перенести все свои чаты на устройство iOS, и наоборот. Сейчас это невозможно и при переходе с одной платформы на другую все разговоры теряются. Помимо этого стало известно, что разработчики WhatsApp также работают над специальной версией приложения для iPad, которое, скорее всего, выйдет после запуска кросплатформенного доступа к учетной записи.