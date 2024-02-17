Названы самые популярные и опасные пароли

Сервис разведки уязвимостей DLBI проанализировал утечки логинов и паролей от сайтов и приложений с 2017 по 2023 год и составил рейтинг из десяти наиболее часто используемых паролей. Всего было изучено более 36 миллиардов учётных записей, в том числе неуникальные, то есть содержащиеся в разных утечках.
Самые популярные, а потому наиболее опасные пароли:
1. 123456
2. 12345678
3. qwerty123
4. 12345
5. qwerty
6. qwerty1
7. password
8. 12345678
9. 111111
10. 1q2w3e
В DLBI отметили, что список самых популярных паролей не меняется годами, а если изменения и происходят, то они незначительные. Отдельно исследовались пароли, содержащиеся кириллические символы. Вот самые популярные из них за 2023 год:
1. йцукен
2. подружка
3. пароль
4. 12345Е
5. ЙЦУКЕН123
6. привет
7. 123йцу
8. марина
9. йцукен12345
10. йцукенгшщз
Если вы узнали в этом топе свой пароль, есть смысл заменить его, ведь злоумышленники в первую очередь будут подбирать именно их.
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