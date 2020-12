Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на PS4, Xbox One и ПК, а также на PS5 и Xbox Series X|S (пока в режиме обратной совместимости). Сразу после релиза владельцы PlayStaion 4 и Xbox One пожаловались на регулярные сбои, проблемы с производительностью и графикой. Разработчики уже принесли извинения и пообещали исправить ситуацию к февралю 2020 года.На фоне этих проблем появился ролик под названием Cyberbug 2077, создатели которого переделали трейлер игры с выставки E3 2018, добавив в него все баги, обнаруженные в релизе. Видео демонстрирует «мыльную» графику, трудности с загрузкой текстур и прочие лаги.Стоит отметить, что студия CD Projekt RED признаёт наличие проблем у версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики также обещали вернуть деньги за покупку релиза всем недовольным игрокам.