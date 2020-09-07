





По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который выводит из строя этот мессенджер на смартфонах и планшетах. На этот раз «текстовая бомба» актуальна не для одной конкретной платформы, а сразу для Android и iOS.Опасное сообщение выглядит как бессмысленный набор странных символов — при их получении WhatsApp вылетает из памяти и больше не может загрузиться, поскольку при повторном запуске снова видит те же самые символы.Защититься от этой проблемы невозможно, ведь даже если вы запретите приём сообщений от незнакомых контактов, над вами может пошутить кто-нибудь из ваших друзей.Существует для способа вернуть WhatsApp к жизни:1. Удалить WhatsApp и установить его заново, не синхронизируя переписку. В этом случае вы потеряете все свои чаты, но сможете восстановить их из облака, когда баг с «текстовой бомбой» будет устранён.2. Удалить вредоносное приложение с версии WhatsApp для компьютера. Это возможно только в том случае, если мессенджер установлен на ваш ПК. Если нет, залогиниться в него не получится, ведь потребуется подтверждать вход со смартфона, а это будет невозможно.Также можно ничего не предпринимать и просто не использовать WhatsApp несколько дней. За это время может выйти обновление, закрывающее баг, который вызывает падение мессенджера при получении текстовой бомбы. Очевидно, что разработчики уже поставлены в известность о существовании проблемы и заняты её устранением.