



Россияне столкнулись с очередной схемой мошенничества. Она относительно новая, ещё не примелькалась, поэтому очень легко попасться на неё по незнанию. Мишенью стали таксисты, причём мошенникам даже неважно, есть у жертвы деньги или нет.



Развод заключается в следующем. Водителю поступает заказ через приложение, он приезжает по указанному адресу, чтобы забрать клиента, и тут ему поступает звонок. Собеседник говорит, что он представитель такой-то компании, и объясняет ситуацию: такси якобы было вызвано для их клиента, но персонал напутал и вместо безнала выбрал оплату наличными. Он предлагает таксисту получить деньги на карту и просит продиктовать её номер. А получив номер, говорит, что для подтверждения перевода нужно назвать код, пришедший по SMS. Бдительность таксиста усыплена, ведь он думает, что сейчас ему переведут деньги и нужно будет отработать заказ. Конечно, этого не произойдёт, ведь мошенники не собирались никуда ехать и, тем более, платить за поездку.



Нет, мошенники не выводят деньги с карты таксиста, как можно было подумать, они действуют хитрее и изобретательнее, а именно — оформляют на его данные займ на одном из сервисов, а выданные ему в долг деньги зачисляются на указанные мошенниками реквизиты.







Используя такую схему, мошенники обогащаются за чужой счёт на десятки тысяч рублей, даже если у жертвы вообще нет денег. Организация, выдавшая онлайн-кредит, через какое-то время будет требовать возврата долга с процентами и может даже подать в суд и выиграть дело, если вовремя не обратиться в полицию. Но лучше не попадаться на уловки мошенников и не становиться жертвами такой схемы.







