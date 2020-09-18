





В открытом доступе обнаружены приложения для слежки за пользователями WhatsApp. Об этом сообщает издание Business Insider. Софт позволяет отслеживать время пребывания пользователя в сети, и как часто он запускает мессенджер. Сообщается, что это программное обеспечение используется для преследования и слежки за людьми (stalking).Функциональность приложений ограничивается составлением графиков пребывания пользователей WhatsApp в сети и возможностью отправки уведомлений о запуске мессенджера. В описаниях подобных приложений говорится, что они позволяют следить за детьми, например, чтобы те не переписывались по ночам.Издание отмечает, что в программах для слежки имеется возможность сопоставления активности двух контактов, то есть когда они находятся в режиме онлайн мессенджера одновременно. Таким образом эти приложения позволяют определить, изменяет ли вам партнер или нет.В Business Insider полагают, что такое программное обеспечение переходит черту конфиденциальности пользователей. Несмотря на это, приложения используют данные из открытого доступа, собирая их автоматически в один массив. По словам представителей WhatsApp, они борются с программами для различного вида слежки и просят магазины приложений удалить их из каталогов, но упомянутые программы не нарушают правила App Store и Google Play, поэтому с ними бороться сложнее.