В открытом доступе обнаружены приложения для слежки за пользователями WhatsApp. Об этом сообщает издание Business Insider. Софт позволяет отслеживать время пребывания пользователя в сети, и как часто он запускает мессенджер. Сообщается, что это программное обеспечение используется для преследования и слежки за людьми (stalking).
Функциональность приложений ограничивается составлением графиков пребывания пользователей WhatsApp в сети и возможностью отправки уведомлений о запуске мессенджера. В описаниях подобных приложений говорится, что они позволяют следить за детьми, например, чтобы те не переписывались по ночам.
Издание отмечает, что в программах для слежки имеется возможность сопоставления активности двух контактов, то есть когда они находятся в режиме онлайн мессенджера одновременно. Таким образом эти приложения позволяют определить, изменяет ли вам партнер или нет.
В Business Insider полагают, что такое программное обеспечение переходит черту конфиденциальности пользователей. Несмотря на это, приложения используют данные из открытого доступа, собирая их автоматически в один массив. По словам представителей WhatsApp, они борются с программами для различного вида слежки и просят магазины приложений удалить их из каталогов, но упомянутые программы не нарушают правила App Store и Google Play, поэтому с ними бороться сложнее.
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