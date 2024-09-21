Одна из главных фич WhatsApp и Viber оказалась очень опасной

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали об опасностях, которые таят в себе открытки, отправляемые через WhatsApp и Viber. Это одна из самых востребованных фич в мессенджерах — по статистике, 62% пользователей поздравляют таким образом своих друзей и знакомых с разными знаменательными датами и событиями (день рождения, Новый год и прочие праздники).
Как поясняют эксперты, злоумышленники могут использовать открытки для осуществления кибератак, целью которых является угон аккаунтов и личных данных или кража денежных средств. Например, они могут прислать картинку, приложив к ней ссылку на фишинговый или мошеннический сайт, при переходе на который есть риск стать жертвой обмана. Также распространены случаи, когда пользователю присылают картинку с превьюшкой видео и архив, в котором якобы содержится программа для просмотра этого видео. На самом деле в архиве находится установочный или исполняемый файл, запуск которого приводит к заражению устройства вирусом.
Чтобы обезопасить себя от таких атак, достаточно воздержаться от перехода по ссылкам и скачивания файлов, полученных от незнакомцев. Также есть смысл установить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах, где это возможно, особенно в соцсетях, мессенджерах и банковских сервисах.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым