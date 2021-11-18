





Мировой судья Хамовнического района Москвы оштрафовал компанию Oriflame Cosmetics по статье 13.11 КоАП за нарушение закона о персональных данных. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.Такой штраф был возложен на Oriflame за утечку персональных данных, которую допустила компания. В судебном решении указано, что правонарушение выражалось в «предоставлении неопределенному кругу лиц доступа к персональным данным клиентов шведского косметического бренда».В августе этого года на хакерских форумах появилось объявление о продаже электронных копий более 1,3 миллиона паспортов, принадлежащих клиентам Oriflame из России, других стран СНГ и ряда государств Азии. Компания тогда заявила, что подверглась серии хакерских атак, в результате которых у неё были похищены пользовательские данные. Если поделить сумму штрафа на количество паспортов, получится, что Oriflame заплатит за утечку каждого документа чуть более двух копеек.