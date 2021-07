Издание The Guardian обнаружило телефонный номер основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в списке потенциальных объектов для слежки через программу Pegasus . Номер зарегистрирован в Великобритании, привязан к его telegram-аккаунту и добавлен в список для взлома в 2018 году.Удалось ли взломать Дурова, неизвестно, но журналисты The Guardian выяснили, что слежку за ним пытались установить власти Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал жить из Финляндии в 2018 году. Telegram открыл офис в ОАЭ в 2017 году, а в феврале 2021 года Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамдана бен Мохаммедом бин Рашидом аль Мактумом, что активно освещалось в прессе. Цель их встречи не раскрывалась.Установить, был ли смартфон Павла Дурова взломан программой Pegasus, можно только после проведения экспертизы (и то не факт, что Павел Дуров сознается, даже если взлом был удачным).Программа Pegasus создана израильской компанией NSO Group и предназначалась для правоохранительных органов и спецслужб. Журналисты The Guardian и The Washington Post, а также правозащитники из Amnesty International выяснили, что с её помощью взломаны смартфоны примерно 50 тысяч человек во всём мире.Pegasus использует уязвимости нулевого дня в смартфонах, работает скрытно и позволяет получить полный контроль над устройством: следить за местоположением, включать камеру и микрофон, выгружать фотографии и видео, прослушивать телефонные разговоры, читать переписку (в том числе зашифрованную) и многое другое. Сотрудники NSO Group заявили изданию The Guardian, что включение того или иного номера в какой-либо список вовсе не означает, что смартфон, на котором используется этот номер, был взломан или его пытались взломать.