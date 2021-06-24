





В последние месяцы в России появилась услуга по изготовлению справки или сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19. Поддельный документ стоит от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от качества.Мошенники могут изготавливать подделку разными способами. Некоторые из них просто напечатают документ на цветном принтере, указав несуществующую больницу или больницу, которая не проводит вакцинацию, а другие проведут документы так, будто вакцинация действительно была сделана. Также есть такие, которые пригласят клиента к настоящему доктору в клинику, занимающуюся вакцинацией, и он даже достанет вакцину, но не станет делать укол, а выльет содержимое куда-нибудь. Чем сложнее процедура, тем больше возьмут за подделку.Также существуют мошенники, которые просто берут деньги за изготовление поддельного документа и исчезают с ними. Их логика такова, что жертва не пойдёт жаловаться в полицию, поскольку в этом случае ей самой может грозить наказание.Роскомнадзор, МВД и другие органы в курсе всех этих схем и постоянно проводят проверки: блокируют сайты с рекламой незаконных услуг, осуществляют контрольную закупку, задерживая курьеров с поддельными документами, выявляют лиц, интересующихся покупкой справок, и т. д.Оставим в стороне эффективность вакцины, мы не медики и не учёные, чтобы обсуждать этот вопрос. Другое дело, что по Уголовному кодексу преследуются не только те, кто изготавливает поддельные документы, но и те, кто покупает и использует их. Статья 327 УК РФ предусматривает строгое наказание для обеих сторон: до двух лет лишения свободы для изготовителя подделки и штраф до 80 тысяч рублей или арест на срок до полугода для его «клиента».Не стоит надеяться, что поддельная справка способна оградить от вакцинации. Власти РФ постоянно совершенствуют способы контроля за гражданами и столь важная тема, как защита от коронавируса явно беспокоит их далеко не в последнюю очередь. Выявление поддельной справки однозначно может доставить намного больше проблем, чем вакцинация.