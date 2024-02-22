Раскрыты подробности новой опции Telegram, которая дарит бесплатный Premium за СМС-ки



В сети появились некоторые подробности о новой функции Telegram — отправке СМС за счет самих пользователей. Информацию собрал «Код Дурова».



Ранее мы рассказывали об этой опции: если включить её, то Telegram начнет отправлять с вашей SIM-карты одноразовые коды другим пользователям, а взамен даст вам Premium-подписку бесплатно. Нововведение вызвало много вопросов, и теперь появились ответы на некоторые из них.







Анонимный источник рассказал «Коду», что участниками программы по отправке СМС смогут стать только 0,01% от всех пользователей Telegram; мессенджер даст тумблер только тем, в ком он уверен. Человек, который подключит опцию, не сможет войти в чужой аккаунт (хотя в теории так может показаться): мессенджер разрешает вход только с того устройства, с которого был запрошен код.





Анонимный источник рассказал «Коду», что участниками программы по отправке СМС смогут стать только 0,01% от всех пользователей Telegram; мессенджер даст тумблер только тем, в ком он уверен. Человек, который подключит опцию, не сможет войти в чужой аккаунт (хотя в теории так может показаться): мессенджер разрешает вход только с того устройства, с которого был запрошен код.

«Данная услуга никогда не предлагалась пользователям из России и других стран Восточной Европы. Отправка SMS на международные номера возможна только в том случае, если пользователь проактивно включил подобную возможность. По умолчанию никаких международных рассылок в рамках этой программы не предусмотрено», — источник «Кода Дурова».