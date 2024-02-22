Раскрыты подробности новой опции Telegram, которая дарит бесплатный Premium за СМС-ки

Олег

Premium


В сети появились некоторые подробности о новой функции Telegram — отправке СМС за счет самих пользователей. Информацию собрал «Код Дурова».

Ранее мы рассказывали об этой опции: если включить её, то Telegram начнет отправлять с вашей SIM-карты одноразовые коды другим пользователям, а взамен даст вам Premium-подписку бесплатно. Нововведение вызвало много вопросов, и теперь появились ответы на некоторые из них.

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Анонимный источник рассказал «Коду», что участниками программы по отправке СМС смогут стать только 0,01% от всех пользователей Telegram; мессенджер даст тумблер только тем, в ком он уверен. Человек, который подключит опцию, не сможет войти в чужой аккаунт (хотя в теории так может показаться): мессенджер разрешает вход только с того устройства, с которого был запрошен код.

Telegram
«Данная услуга никогда не предлагалась пользователям из России и других стран Восточной Европы. Отправка SMS на международные номера возможна только в том случае, если пользователь проактивно включил подобную возможность. По умолчанию никаких международных рассылок в рамках этой программы не предусмотрено», — источник «Кода Дурова».
Операторы РФ считают, что опция вредна и вызовет шквал мошенничества, а еще нарушает условия пользования «симкой» и может спровоцировать блокировку номера. Источник «Кода» говорит, что возмущения операторов в первую очередь связаны с финансовой стороной вопроса. 

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Источник:
Код Дурова
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Комментарии

+157
migachevm
купленный премиум обязан работать, а премиум обменянный на согласие отправлять смс — могут также легко отобрать как и дали
Сегодня в 15:09
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Олег Воронин
+2289
Олег Воронин migachevm
В случае с Дуровым никто никому ничего не обязан)) если что не так — ищи свищи его вместе с его командой
Сегодня в 15:10
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