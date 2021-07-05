



Разработчики программы Audacity обновили пользовательское соглашение. На это обратили внимание пользователи, и они совсем не рады изменениям.



Audacity — популярный аудиоредактор. Он доступен на Windows и macOS, и несмотря на бесплатность, обладает очень широкими возможностями работы со звуком. В мае 2021 года у него сменился владелец — его выкупила компания Muse, офис которой зарегистрирован в Сан-Франциско (штат Калифорниия, США), а представительства открыты в США и Европе.



В новой версии пользовательского соглашения указано, что Audacity может собирать сведения об IP-адресе пользователя (в виде хэша, который хранится 1 год), операционной системе и модели процессора, а также данные, необходимые для предоставления в суды и правоохранительные органы по официальным запросам. Эти сведения передаются в российский офис WSM Group, расположенный в Калининграде, который действует как оператор персональных данных. По словам компании, собранная информация не может напрямую использоваться для идентификации пользователя.



Согласно новой редакции соглашения, использовать Audacity могут только лица старше 13 лет. Такое ограничение, скорее всего, связано с европейским законодательством, которое разрешает сбор личных данных пользователей в возрасте от 13 лет.



Пользователи Audacity оказались обеспокоены нововведениями, которые кажутся им очень странными. Они хотят создать форк программы на основе исходного кода, выложенного на GitHub. Из этой модификации будет вырезан код, который отвечает за передачу пользовательских данных разработчикам.







