Появился эффективный способ развода доверчивых стариков

В нескольких российских регионах замечена новая мошенническая схема. Она ориентирована в основном на старшее поколение.



Мошенники (а скорее, их подельники) расклеивают на подъездах объявления об оказании какой-нибудь услуги и указывают QR-код, по которому можно оставить заявку. Например, они пишут, что будет производиться замена домофона, и предлагают заказать необходимое количество ключей.





Фото: Пикабу



QR-код переадресовывает на сайт, где жертве предлагается ввести данные от своей банковской карты, в том числе её номер и защитный код. Эта информация утекает к мошенникам, и они используют её соответствующим образом — перепродают другим людям, сами выводят деньги (например, через покупку товаров в интернете) или изготавливают дубликат карты, чтобы расплачиваться им в магазинах.



Бдительные граждане воюют с такими объявлениями, срывают их с подъездов, но каждый день появляются всё новые и новые листовки. Иногда в объявлениях указано, что их нельзя срывать, потому что информация очень важная.



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