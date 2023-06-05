Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит работать онлайн



В России распространяется новая мошенническая схема. О ней рассказали в «Лаборатории Касперского».



Согласно источнику, разводилы пытаются заинтересовать россиян заманчивыми предложениями подработки. В частности, в рунете активно распространяются предложения «выполнять работу, которая не под силу компьютеру — распознавать аудиофайлы и получать за это деньги». Такие объявления очень заманчивы, поскольку в теории позволяют получать доход без вложений и большой нагрузки; после начала пандемии спрос на «удаленку» многократно возрос.



В основном мошенники набирают «коллектив» через специально созданные странички в рунете. Они красиво оформлены, и предлагают человеку транскрибировать публичные выступления — семинары, судебные заседания, интервью, лекции — и получать за это деньги. Для пущей привлекательности сайты гласят: доступ к интернету и знание русского языка — всё, что требуется от соискателя для получения 3000-4000 рублей в день.



Поначалу всё идет гладко и после регистрации на сайте пользователь получает доступ к записям, которые добросовестно расшифровывает. Однако при первой попытке вывести заработанные средства система требует внести 500 рублей (или другую небольшую сумму) на аккаунт для его верификации.



Человеку жалко своих трудов, к тому же перед глазами уже красуется цифра «заработка», поэтому многие расстаются с «небольшой» суммой ради получения дохода. Разумеется, никто и никогда еще не получил от таких «работодателей» ни копейки.