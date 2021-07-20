



Мошенники изобрели ещё одну схему обмана граждан. На этот раз на прицел попались адвокаты и юристы, чьи номера телефонов выложены в открытый доступ.



Мошенники обзванивают адвокатов, а дальше в ход идёт один из двух вариантов сценария. В первом звонящий говорит, что он задержан полицией, а контакты для обращения за юридической помощью дал его друг. Он может рассказать подробности о том, зачем задержан и где находится, а когда адвокат поверит в легенду и уже начнёт предвкушать перспективы заработка, мошенник просит перевести ему на карту деньги для покупки еды, воды и сигарет. После получения денег он перестаёт выходить на связь.



Вторая схема более сложная. В импровизированном спектакле участвует ещё один актёр — якобы сотрудник МВД. Полицейский предлагает адвокату выступить посредником и заплатить за то, чтобы задержанного отпустили или переквалифицировали ему уголовные обвинения в административное дело. «Задержанный» клятвенно обещает адвокату вернуть деньги и оплатить его услуги, как только окажется на воле, но, как и в первом случае, исчезает после того, как жертва переведёт деньги.



Казалось бы, кто в здравом уме будет переводить свои деньги незнакомцу, тем более если речь идёт о юристах, которые понимают, что без заключения договора невозможно будет вернуть потраченное. Но у телефонных мошенников большой опыт в таких делах, они достаточно убедительны и хорошо работают с возражениями.



Когда юристы приезжают в полицейский участок и рассказывают о произошедшем, полицейские объясняют им, что они стали жертвой мошенничества и предлагают написать заявление. Было бы иронично, если мошенники (если их задержат) наняли себе адвоката, попавшегося на эту удочку.







