



Компания Microsoft раскрыла подробности о возможностях обновления компьютеров с Windows 7 до самой актуальной версии Windows — одиннадцатой. Апдейт будет бесплатным, но он сопряжён с определёнными ограничениями и трудностями.



Как указывает Microsoft, обновиться до Windows 11 можно будет через «Центр обновлений Windows» в системных параметрах. В этом смысле процесс максимально упрощен — компьютер предложит скачать обновление, загрузит его и запустит процесс инсталляции. Ключ активации будет подхвачен автоматически, то есть лицензионная версия Windows 7 преобразуется в лицензионную версию Windows 11, платить за обновление не придётся.



Сложности возникнут в процессе установки обновления. Windows 11 не сможет подхватить настройки, программы и пользовательские файлы, поэтому выбора способа установки не появится, будет доступна всего одна опция — чистая установка. До апгрейда нужно будет сохранить резервную копию всех ценных данных, а после — заново настроить компьютер на свой вкус, установить необходимый софт и вернуть на место нужные файлы.



Поддержка Windows 7 была прекращена в январе 2020 года, но эта версия операционной системы по-прежнему довольно популярна. Она пользуется особым успехом у геймеров, поскольку с ней совместимо огромное количество старых игр, не работающих в Windows 10.



Возможность перехода с Windows 7 на Windows 11 будет открыта через несколько месяцев, в настоящее время её нет. Скорее всего, примерно таким же образом можно будет обновить компьютеры, на которые установлена Windows 8.1, хотя компания Microsoft ещё не рассказала, каким образом они будут обновляться до Windows 11 и будут ли вообще. Релиз Windows 11 состоится осенью этого года, а тестовые сборки этого обновления уже доступны пользователям.







