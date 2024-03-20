Пробив сильно подорожал. Сколько теперь стоят нелегальные услуги?





Аналитики DLBI изучили цены на услуги пробива — незаконного получения информации о гражданах из коммерческих организаций, государственных органов и всевозможных баз данных. Выяснилось, что за год расценки увеличились в среднем в два с половиной раза.



Эти услуги предоставляют несколько десятков посредников. Они могут получить у сотовых операторов выписку о звонках и SMS, у банков сведения о движении денежных средств (покупки, переводы, кредиты, вклады и т. п.), а из государственных баз данных информацию об имуществе, документах и проблемах с законом.



Выписка от сотового оператора подорожала в 3,3 раза и теперь стоит от 68 до 100 тысяч рублей. Её может сделать почти любой сотрудник операторского салона; они получают за это от посредников смешные деньги (меньше 1000 рублей), но именно на них чаще всего заводят уголовные дела по неправомерному доступу к информации с использованием информационных систем (статья 272 УК РФ с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до семи лет). Известно, что операторы пытаются бороться с утечками, внедряя сложные IT-системы, однако защита легко обходится злоумышленниками, которые могут просто сфотографировать экран компьютера на свой смартфон и передать снимок заказчику.



Банковская выписка стоит около 40 тысяч рублей, за год она подорожала более чем на 50%. Сложнее всего или вообще невозможно добыть информацию из небольших региональных банков.



Самая дешёвая услуга — получение информации из государственных информационных систем (например, базы ГИБДД). Она стала дороже на 40% и обходится примерно в 2 тысячи рублей за одну выгрузку. Столь низкая цена объясняется тем, что базы зачастую содержат устаревшую или неполную информацию о человеке.



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