Власти Москвы разработали подробный план по контролю за самоизоляцией граждан в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на служебные презентации мэрии города.
Жители Москвы обязаны зарегистрироваться на сайте мэрии с указанием адреса своего проживания, номера телефона и фотографии, после чего им будут предоставлены уникальные QR-коды. Его можно распечатать или сохранить в смартфоне. Для каждого выхода из дома потребуется предъявлять новый код.
Власти собираются контролировать перемещения граждан несколькими способами:
- Полиция будет проверять QR-коды у лиц, которые куда-либо перемещаются пешком, на машине или в общественном транспорте
- Банки будут предоставлять сведения о транзакциях вне района проживания гражданина
- Местоположение больных на домашнем размещении будет контролироваться мобильным приложением «Социальный мониторинг»
- Сотовые операторы будут предоставлять данные о передвижении граждан
- Информация о гражданах будет мониториться с помощью камер, подключенных к системе распознавания лиц
Некоторые категории граждан смогут беспрепятственно передвигаться по городу. К ним относятся сотрудники силовых и административных ведомств, а также медики.
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