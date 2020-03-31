Полиция будет проверять QR-коды у лиц, которые куда-либо перемещаются пешком, на машине или в общественном транспорте

Банки будут предоставлять сведения о транзакциях вне района проживания гражданина

Местоположение больных на домашнем размещении будет контролироваться мобильным приложением «Социальный мониторинг»

Сотовые операторы будут предоставлять данные о передвижении граждан

Информация о гражданах будет мониториться с помощью камер, подключенных к системе распознавания лиц















Власти Москвы разработали подробный план по контролю за самоизоляцией граждан в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на служебные презентации мэрии города.Жители Москвы обязаны зарегистрироваться на сайте мэрии с указанием адреса своего проживания, номера телефона и фотографии, после чего им будут предоставлены уникальные QR-коды. Его можно распечатать или сохранить в смартфоне. Для каждого выхода из дома потребуется предъявлять новый код.Власти собираются контролировать перемещения граждан несколькими способами:По 2–3 апреля к нарушителям самоизоляции не будут применяться меры ответственности, полиция только проводит разъяснительные беседы и, при необходимости, доставляет домой. Затем граждан будут штрафовать за отсутствие QR-кода, а также прогулки и покупки вдали от места проживания (по какой статье КоАП, пока не определено).Жителям Москвы, Московской области и других регионов, где введён режим самоизоляции, разрешается выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу (если им не предоставлены «нерабочие дни»), выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, сходить в ближайший магазин или аптеку, а также посетить больницу, если им требуется неотложная помощь.Некоторые категории граждан смогут беспрепятственно передвигаться по городу. К ним относятся сотрудники силовых и административных ведомств, а также медики.