Раскрыта сверхнаглая схема обмана. Чтобы получить огромную сумму, нужно отдать втрое больше
Александр Кузнецов —
Полиция рассказала об очередном случае дистанционного мошенничества. Жертва лишилась нескольких миллионов рублей и могла бы потерять ещё больше.
37-летняя кировчанка в октябре прошлого года познакомилась в одном из онлайн-сервисов с человеком, который заявил, что он сингапурец, проживающий в Турции. У них закрутился виртуальный роман, и ловелас якобы решил щедро одарить свою возлюбленную. Он сообщил, что отправил ей посылку, где лежат 20 тысяч долларов, туалетная вода, подвеска и модная сумка. Через некоторое время на её электронную почту пришло письмо от транспортной компании, в котором говорилось, что нужно оплатить пошлину в размере 60 тысяч рублей. У иностранца рублей не оказалось, поэтому она самостоятельно перевела эти деньги по указанным реквизитам.
Вскоре пришло ещё одно письмо — теперь уже от таможни с требованием оплатить 123 тысячи рублей за таможенное оформление. Далее налоговая потребовала заплатить 306 тысяч за узаконивание иностранных денежных средств на территории России. Всякий раз после совершения очередного денежного перевода она получала новое письмо, в котором под тем или иным предлогом у неё выманивали всё больше денег.
В какой-то момент у женщины закончились собственные средства, и она пошла брать в долг по знакомым. За полгода она перевела мошенникам 3 миллиона 775 тысяч рублей и «задолжала» им ещё 1 миллион 300 тысяч. Это примерно в три раза больше того, что «отправил» ей сингапурец. Сейчас полиция занимается розыском преступника.
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