Жительница США Кристин Ливдал рассказала пугающую историю. Умная колонка Amazon Echo с голосовым ассистентом Alexa посоветовала её 10-летней дочери очень опасное развлечение, которое могло привести к травме или летальном исходу.
Девочка поинтересовалась у колонки, какой челлендж можно выполнить, и Alexa посоветовала вставить зарядный адаптер в розетку наполовину, оставив оголёнными часть контактов, а затем положить на них монетку.
Цель этого челленджа — добиться того, чтобы монета припаялась к контактам зарядного адаптера. Он действительно популярен в «ТикТоке» и других соцсетях, но очень опасен. Короткое замыкание, искры, треск — всё это эффектно смотрится в видеороликах, но самое безобидное, что может случиться, это повреждение электропроводки и бытовой техники из-за резкого перепада напряжения и силы тока, а если вовремя не отпустить монетку, можно получить удар электрическим током.
Alexa нашла этот совет в интернете через поисковик, откуда черпает информацию на разные случаи жизни. По данным BBC, компания Amazon уже внесла изменения в алгоритмы работы голосового ассистента, чтобы такая ситуация не повторилась впредь.
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Девочка поинтересовалась у колонки, какой челлендж можно выполнить, и Alexa посоветовала вставить зарядный адаптер в розетку наполовину, оставив оголёнными часть контактов, а затем положить на них монетку.
Цель этого челленджа — добиться того, чтобы монета припаялась к контактам зарядного адаптера. Он действительно популярен в «ТикТоке» и других соцсетях, но очень опасен. Короткое замыкание, искры, треск — всё это эффектно смотрится в видеороликах, но самое безобидное, что может случиться, это повреждение электропроводки и бытовой техники из-за резкого перепада напряжения и силы тока, а если вовремя не отпустить монетку, можно получить удар электрическим током.
Alexa нашла этот совет в интернете через поисковик, откуда черпает информацию на разные случаи жизни. По данным BBC, компания Amazon уже внесла изменения в алгоритмы работы голосового ассистента, чтобы такая ситуация не повторилась впредь.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru