Анонимность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на законодательном уровне обсудить запрет на анонимность в интернете. Он выступил с таким заявлением в связи с трагедией в казанской школе, где 19-летний подросток убил девятерых и покалечил ещё несколько десятков человек.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Володин также выступил на пленарном заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он предложил проанализировать законы и внести в них изменения, чтобы такие трагедии не повторялись.

«Давайте со своей стороны сделаем все для того, чтобы такое больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы. Все то, что происходит, как правило, с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и на эти вопросы, и на вопросы, связанные с оборотом оружия», — сказал Володин.


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