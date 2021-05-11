Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на законодательном уровне обсудить запрет на анонимность в интернете. Он выступил с таким заявлением в связи с трагедией в казанской школе, где 19-летний подросток убил девятерых и покалечил ещё несколько десятков человек.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Володин также выступил на пленарном заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он предложил проанализировать законы и внести в них изменения, чтобы такие трагедии не повторялись.
«Давайте со своей стороны сделаем все для того, чтобы такое больше не повторялось. Поручим комитету по безопасности проанализировать наши законы. Все то, что происходит, как правило, с использованием интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть и на эти вопросы, и на вопросы, связанные с оборотом оружия», — сказал Володин.
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Люди иногда трогаются умом и это никакими запретами не изменить. А все предложения наших властьимущих выглядят как сплошной популизм. Очень удобно перевести стрелки на интернет, а заодно и прикрыть рот всем качальщикам лодки. И очень сложно поднять на поверхность вопрос о кривой системе в обществе, где молодые люди не видят никаких целей и перспектив своего существования.
Учу детей всегда следить за собой и думать о своих поступках. Об отвественности за свои действия.
Конечно, психическое расстройство одного человека прямо не связано с неправильно выбранным экономическим курсом страны, но выявление данного расстройства на ранней стадии возможно с помощью квалифицированных специалистов (врачей, учителей, психологов и т.д.), появление которых находится в прямой взаимосвязи с общим экономическим состоянием страны.
Странная цепочка рассуждений которая сводится к тому что во всем виноват экономический курс тоталитарного государства.
Вы сюда пришли поспекулировать на чужом горе и накинуть на вентилятор?
Имейте совесть.
Прежде чем что-то писать попробуйте поставить себя на место людей которые потеряли безвозвратно. Все сразу встанет на свои места.
Пусть расследуют кто дал справку и родителей.