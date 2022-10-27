Россиянам стали поступать звонки со странных номеров
Александр Кузнецов —
По данным РБК, в России участились мошеннические звонки с заграничных номеров. Наибольшей популярностью пользуются номера Ирана (+985), Сирии (+963) и Турции (+903).
В реальности звонящий может не находиться в стране, откуда совершается вызов, просто он использует инструмент для подмены номера. С недавних пор российские операторы связи обязаны отслеживать и блокировать сомнительные звонки, которые осуществляются с подменных номеров, этим и объясняется отказ спамеров и мошенников от использования номеров, зарегистрированных в России.
Выбор мошенниками номеров из Ирана, Сирии и Турции, вероятно, основан на том, что эти страны являются стратегическими партнёрами России по многим вопросам, и операторы вряд ли возьмут на себя инициативу по массовой блокировке звонков из этих стран.
Как подсчитали операторы, российским абонентам стало поступать по 600 тысяч звонков с подменой местного номера на зарубежный, и намечается тенденция на увеличение их числа. В начале месяца количество таких звонков не превышало 10 тысяч. Согласно статистике, 14% абонентов ежедневно получают звонки от мошенников, 26% — несколько раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, а 15% — несколько раз в год.
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