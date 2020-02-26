



«Ростелеком» предупреждает жителей России о новых способах интернет-мошенничества с использованием логотипа компании. Владельцам мобильных устройств может приходить ложное сообщение о реализации корпоративной программы поощрения клиентов, оплатив участие в которой, можно выиграть iPhone 11.



«Ростелеком» напомнил, что не проводит подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, размещается на сайте rt.ru.



Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бдительность и не реагируйте на оповещения сомнительного содержания. Никогда не перезванивайте и не отправляйте SMS-сообщения на незнакомые номера. Если в отношении вас или ваших родственников проведены противоправные действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции.







