Руководство ООН отказалось от мессенджера WhatsApp для рабочих переписок. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, приложение представляет собой «незащищенный механизм коммуникации».
«На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его», — Фархан Хак.
Представитель ООН отказался от комментариев по поводу предполагаемой причастности принца Саудовской Аравии к взлому смартфона главы Amazon Джеффа Безоса с использованием WhatsApp. Хак сообщил, что организации требуется больше информации.
Сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии в 2018 году мог отправить Безосу в WhatsApp вредоносный файл, с помощью которого был взломан смартфон бизнесмена. Взлом был обнаружен в марте 2019 года. Частные детективы, которые занимались независимым расследованием ситуации, сообщили, что за взломом стоят хакеры, сотрудничавшие с правительством Саудовской Аравии.
«На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его», — Фархан Хак.
Представитель ООН отказался от комментариев по поводу предполагаемой причастности принца Саудовской Аравии к взлому смартфона главы Amazon Джеффа Безоса с использованием WhatsApp. Хак сообщил, что организации требуется больше информации.
Сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии в 2018 году мог отправить Безосу в WhatsApp вредоносный файл, с помощью которого был взломан смартфон бизнесмена. Взлом был обнаружен в марте 2019 года. Частные детективы, которые занимались независимым расследованием ситуации, сообщили, что за взломом стоят хакеры, сотрудничавшие с правительством Саудовской Аравии.
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Они ж всего навсего что то взломали, а ни кого-то там распилили.)
Пилить журналистов можно значит , а послушать нельзя?)