Незадолго до презентации, которая состоится 11 февраля на мероприятии Unpacked, в сеть слили официальный постер Samsung Galaxy S20 ultra 5G. Изображение не раскрывает чего-то нового, но подтверждает все предыдущие утечки.Пока Samsung еще не поделилась какой-либо информацией о Galaxy S20 Ultra 5G. Из предыдущих сливов мы знаем, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.S20 Ultra 5G не станет первым смартфоном, поддерживающим зарядку с такой скоростью, но он будет первым устройством, которое получит её в комплекте. Надежный инсайдер Роланд Куандт сообщает, что обычные S20 и S20+ будут поставляться с адаптерами 25 Вт. Помимо этого, ожидается в комплекте серии S20 проводные USB-С наушники от AKG.