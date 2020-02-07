Galaxy S20
Незадолго до презентации, которая состоится 11 февраля на мероприятии Unpacked, в сеть слили официальный постер Samsung Galaxy S20 ultra 5G. Изображение не раскрывает чего-то нового, но подтверждает все предыдущие утечки.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Пока Samsung еще не поделилась какой-либо информацией о Galaxy S20 Ultra 5G. Из предыдущих сливов мы знаем, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

S20 Ultra 5G не станет первым смартфоном, поддерживающим зарядку с такой скоростью, но он будет первым устройством, которое получит её в комплекте. Надежный инсайдер Роланд Куандт сообщает, что обычные S20 и S20+ будут поставляться с адаптерами 25 Вт. Помимо этого, ожидается в комплекте серии S20 проводные USB-С наушники от AKG.


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Источник:

GSMarena GSMarena

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