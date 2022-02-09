





Американские правоохранительные органы задержали гражданина России и США Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. Их обвиняют в отмывании криптовалюты, украденной в 2016 году с биржи Bitfinex.У биржи было похищено более 119 756 биткойнов. ФБР конфисковало у Лихтенштейна и Морган часть этих средств — 94 тысячи биткойнов, что на момент кражи составляло 70 миллионов долларов, а теперь превышает 5 миллиардов.Кража была совершена неустановленным хакером, который перевёл криптовалюту на кошелёк, предположительно принадлежащий Лихтенштейну. Судя по информации о дальнейшем движении средств, Лихтенштейн регистрировался на различных биржах под вымышленными именами и выводил средства или расплачивался крипотвалютой за услуги. Так, было установлено, что он вместе с супругой тратил добытые преступным путём деньги в магазинах Wallmart, на сайте резервирования отелей Hotels.com, на поездки в такси Uber и на покупку игр для игровой приставки PlayStation.ФБР вышло на подозреваемых после того как Лихтенштейн загрузил в облачное хранилище данные с адресом своего кошелька и ключом для доступа к нему. Получив эти данные, правоохранительные органы арестовали криптовалюту и получили доступ к информации об операциях, осуществлённых с использованием этого кошелька.Супруги не особо скрывали, что они причастны к краже. Лихтенштейн не «светился» (хотя на его профиле в LinkedIn указано, что он основал несколько стартапов, связанных с криптовалютой и блокчейном), а Морган наговорила много лишнего в буквальном смысле.Морган вела тикток и ютуб-канал, а также снимала рэп-клипы, и везде давала бизнес-советы рассказывая о том, как она добилась успеха и стала богатой без связей и знакомств. В одном из её треков, например, есть строчка, в которой говорится, что она украла чей-то пароль и перевела себе все средства, а в тиктоке она откровенно хвасталась, что украла биткойны стоимостью 4,5 миллиарда долларов.Морган также писала статьи для бизнес-журналов, в том числе Forbes, где рассказывала, как обезопасить бизнес от киберпреступников. При этом сама она не верила в будущее крипотвалют и считала, что скоро этот бизнес лопнет как мыльный пузырь.Лихтенштейна и Морган не обвиняют в совершении кражи, поскольку личность хакера, похитившего криптовалюту у биржи Bitfinex, до сих пор не установлена. Супругов будут судить за отмывание средств, полученных преступным путём, и за обман правительства США — по этим статьям они могут получить тюремное заключение сроком до двадцати пяти лет. 10 февраля состоится суд, а пока их отпустили под залог в 8 миллионов долларов, хотя обвинение выступало против, опасаясь, что они могут сбежать из страны.