«Сбер» добавит в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» фильтр, который позволит отсеивать звонки с мошеннических и спамерских номеров. Сейчас такие фильтры есть в нескольких сторонних приложениях, фильтрация спама также встроена в Android и iOS.
«Сбер» предлагает услугу по проверке сайтов и номеров, позволяющую распознавать киберпреступников. База пополняется пользователями этого сервиса.
В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий», — рассказал ТАССу зампредседателя правления «Сбера» Кирилл Царёв.В обновлённом приложении «Сбербанк Онлайн», по словам Царёва, появится раздел из нескольких частей, посвящённый теме информационной безопасности. Там будут в том числе размещены образовательные материалы, которые обучат клиентов «Сбера» распознавать мошенников.
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