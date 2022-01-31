



«Сбер» запустил новую услугу. Клиент может выбрать, кто из его родных или знакомых будет одобрять или отклонять его переводы до того, как они попадут на исполнение к банку.



Помощник не вправе инициировать операции за своего подопечного и не видит поступления и остаток на счёте, он может только проверить сумму и реквизиты исходящего перевода. При необходимости он может связаться с человеком, который доверил ему проверять такие трансакции, чтобы уточнить, кому и за что тот переводит деньги.



По замыслу «Сбера», эта услуга будет пользоваться спросом у клиентов в престарелом возрасте. Они смогут доверить проверку переводов своему близкому, который более сведущ в вопросах финансовой безопасности.



Эта услуга предоставляется в пробном режиме бесплатно до лета, а с 1 июня 2022 года за неё будет списываться плата в размере 89 рублей в месяц. Подключить её можно в приложении «СберБанк Онлайн», уведомления о необходимости проверить исходящий перевод доверителя приходят доверенному лицу тоже в приложении.







