«Сбербанк» рассказал о новой уловке мошенников

Александр


В «Сбербанке» раскрыли усовершенствованную мошенническую схему, которая позволяет злоумышленникам красть чужие средства. Они освоили нейросети и технологии создания дипфейков.

Мошенники взламывают и уводят чужие аккаунты в соцсетях и мессенджерах, после чего пишут людям из списка контактов и просят одолжить деньги и перевести их на карту. Если жертва отправляла кому-либо голосовые сообщения, они генерируют новые голосовухи с тем же голосом, в чём им помогают нейросети. Они также могут брать фотографии жертвы, размещённые в открытом доступе или в скрытых альбомах, и создавать на их основе дипфейки — видео, на которых взломанный человек просит деньги.

Мошенники могут украсть биометрию (к которой относится в том числе голос и лицо человека) довольно изощрённым способом. Например, они могут позвонить по видеосвязи или по телефону и записать разговор, после чего у них появляется материал для создания дипфейков. Обезопасить себя от такого довольно сложно, а для многих и вовсе нереально: нужно удалить из соцсетей все свои фото и голосовые сообщения, а также перестать разговаривать с незнакомыми по телефону.
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Комментарии

tellurian
+1739
tellurian
Хорошо, когда никому не даёшь в долг 💸:)
час назад в 18:48
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