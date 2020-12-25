





Британское управление связи (Ofcom) сообщило, что в 2020 году из-за теорий заговора против сетей пятого поколения (5G) были атакованы в общей сложности 159 базовых станций мобильных операторов, а это привело к их простоям в течение 170 000 часов. Сообщается, что разрушение вышек постепенно сокращается.В течение этого года через социальные сети распространялись многочисленные слухи по поводу влияния технологий 5G на распространение коронавируса, а также ложные утверждения об опасности излучения электромагнитного поля сетей пятого поколения для здоровья. В отчете утверждается, что преднамеренные поджоги и разрушения базовых станций были вызваны этими теориями. Тем не менее отчет показывает, что британские сети в целом стабильно работали во время пика эпидемии и продолжают быстро развиваться.У теорий заговора отсутствует научная база, но они очень быстро распространяются и в связи с этим у них много последователей. Ранее из-за этих событий регуляторам FEMA и FCC пришлось сделать официальное заявление о том, что технология 5G не имеет отношения к коронавирусу.Фейки, которые пытаются связать сети пятого поколения с COVID-19 не имеют доказательств, поскольку пандемия также захлестнула страны, где технология не присутствует. По словам профессора Стивена Поуиса, который является главой Национальной службы здравоохранения Англии, все эти теории — абсолютная чушь.К слову, Россия тоже не осталась в стороне. Так, например, из-за фейков о 5G и чипировании жители села Ногир в Северной Осетии сожгли телефонную вышку «МТС» и остались без связи. Недавно жители города Чкаловска препятствовали установке базовой станции оператора. Они также были обеспокоены влиянием излучения на здоровье. Позднее местные власти заявили, что вышка соответствует всем нормам.