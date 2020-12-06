





В Китае состоялся необычный судебный процесс. Виновные в заражении десятков миллионов смартфонов предстали перед судом и получили тюремные сроки и штраф.Суд выяснил, что в период с декабря 2018 по октябрь 2019 года компании Beijing Baice Technology и Shenzhen Zhipu Technology заразили рекламным трояном десятки миллионов смартфонов Gionee. Устройства этого бренда продаются в Китае и поставляются в другие страны мира. Они пользуются популярностью в основном из-за низкой цены.Только в октябре 2019 года вирус попал на 26,5 миллионов смартфонов Gionee. Он распространялся через приложение Story Lock Screen. Сначала оно было «чистым», а затем без ведома и разрешения со стороны пользователей обновилось тем же способом, каким обновляются системные приложения. Судья счёл это доказательством того, что вирус распространялся с разрешения производителя и тот имел свою долю в нелегальном бизнесе.Троян показывал рекламные банные баннеры поверх различных приложений, и избавиться от этого не представлялось возможным. Даже после сброса прошивки к заводским настройкам, приложение Story Lock Screen всё равно обновлялось через некоторое время.Shenzhen Zhipu Technology — подразделение компании Shenzhen Gionee Communication Equipment, которая продаёт смартфоны под брендом Gionee. Shenzhen Gionee Communication Equipment принадлежит 85% акций Shenzhen Zhipu Technology.Суд приговорил четверых сотрудников компании Shenzhen Zhipu Technology, в том числе её главу Ксю Ли, к заключению сроком на три с половиной года и оштрафовал каждого из них на 200 тысяч юаней. Обвинение основывалось на статье, которая предусматривает наказание за незаконный доступ к информационным компьютерным системам.Опрошенные судом эксперты подсчитали, выручка связанных с Gionee компаний от нелегального показа трояна составила 27,85 миллиона юаней при расходах в 8,42 миллиона юаней. Таким образом они заработали 19,42 миллиона юаней (около 220,5 миллионов рублей).