





Мы давно уже привыкли, что в названиях файлов и папок в операционных системах можно использовать лишь буквы, цифры и некоторые знаки, к тому же нередко есть ограничение на длину имени. И в Windows 10 компания Microsoft пошла дальше — вы можете использовать в названии файлов эмодзи. Однако нужно понимать, что корректно они будут выглядеть лишь в Windows 10, в остальных ОС вы можете увидеть крякозябры.Сделать это просто — начните переименовывать файл, и при открытом поле ввода имени нажмите на клавиатуре клавишу Windows и клавишу с точкой в английской раскладке. Появится окошко с эмодзи, и вы можете выбрать любой, и даже использовать их вместе с буквами или цифрами:На iOS и macOS эмодзи в названии файла отображаются корректно, в других ОС — например, Windows 7 или Linux, могут быть проблемы.