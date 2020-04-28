С 1 июля 2021 года в России планируется ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по IMEI. Такой законопроект подготовила группа членов Совета федерации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



Законопроект сейчас проходит стадию согласования в администрации президента для внесения в Госдуму. По документу предполагается, что процедура будет платной для всех новых устройств. Регистрировать новые смартфоны будут обязаны компании-импортеры, а также обычные путешественники, которые приобрели устройство за границей. По задумке авторов законопроекта, регистрация по IMEI позволит эффективно бороться с кражами мобильных устройств, а также перекроет «серые» каналы поставок.



По информации из документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Приобретенные устройства до вступления в силу законопроекта можно будет зарегистрировать бесплатно. Отмечается, что платная регистрация не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, которые приобретаются для государственных и муниципальных нужд. Мобильные операторы будут блокировать устройства без регистрации или с неправильным IMEI. Предполагается, что они смогут блокировать все потерянные или украденные гаджеты с 1 января 2024 года.



Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов сообщает, что нельзя вводить плату за меру, поддерживающую правопорядок. По его словам, такие действия оплачиваются из налогов, а введение нового налогового платежа должно закрепляться в Налоговом кодексе.





