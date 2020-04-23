Смартфоны

Консалтинговая компания BCG и холдинг «Ромир» провели исследование и выяснили, что россияне ждут подорожания многих товаров и услуг на фоне пандемии COVID-19, поэтому они срежут свои расходы в некоторых направлениях, причём сильнее всего будут экономить на развлечениях.

На что россияне снизят расходы:

  • кинотеатры  — 43%
  • автомобили — 42%
  • спа-салоны — 41%
  • тематические парки — 41%
  • концерты — 41%
  • рестораны — 39%
  • стационарная электроника и бытовая техника — 37%
  • обувь — 37%
  • мобильные электронные устройства — 35%
  • подписки на видео-платформы — 35%
  • сумки, украшения и аксессуары — 35%
  • доставка продуктов — 34%
  • мебель и предметы интерьера — 34%
  • женская одежда — 34%
  • мужская одежда — 32%
  • спортивное снаряжение и одежда — 31%
  • косметика и парфюмерия — 29%
  • алкоголь — 28%
  • ювелирные украшения — 25%
  • игры и игрушки — 21%
  • средства по уходу за волосами, лицом и телом — 20%
  • замороженные и консервированные продукты — 16%
  • бакалея — 15%
  • товары для дома — 14%
  • детское питание — 8%
Опрошенные россияне также ожидают роста цен и увеличения трат на коммунальные услуги (23%), домашний интернет (11%), мобильную связь (13%), безрецептурные лекарства (16%) и свежие продукты (16%). 84% респондентов ожидают, что экономическая ситуация в ближайшие месяцы ухудшится или останется прежней, а 62% чувствуют финансовую незащищенность и испытывают трудности с денежными средствами.



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Источник:

Ромир Ромир

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