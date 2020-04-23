



Консалтинговая компания BCG и холдинг «Ромир» провели исследование и выяснили, что россияне ждут подорожания многих товаров и услуг на фоне пандемии COVID-19, поэтому они срежут свои расходы в некоторых направлениях, причём сильнее всего будут экономить на развлечениях.



На что россияне снизят расходы:





кинотеатры — 43%

автомобили — 42%

спа-салоны — 41%

тематические парки — 41%

концерты — 41%

рестораны — 39%

стационарная электроника и бытовая техника — 37%

обувь — 37%

мобильные электронные устройства — 35%

подписки на видео-платформы — 35%

сумки, украшения и аксессуары — 35%

доставка продуктов — 34%

мебель и предметы интерьера — 34%

женская одежда — 34%

мужская одежда — 32%

спортивное снаряжение и одежда — 31%

косметика и парфюмерия — 29%

алкоголь — 28%

ювелирные украшения — 25%

игры и игрушки — 21%

средства по уходу за волосами, лицом и телом — 20%

замороженные и консервированные продукты — 16%

бакалея — 15%

товары для дома — 14%

детское питание — 8%

Опрошенные россияне также ожидают роста цен и увеличения трат на коммунальные услуги (23%), домашний интернет (11%), мобильную связь (13%), безрецептурные лекарства (16%) и свежие продукты (16%). 84% респондентов ожидают, что экономическая ситуация в ближайшие месяцы ухудшится или останется прежней, а 62% чувствуют финансовую незащищенность и испытывают трудности с денежными средствами.





