Консалтинговая компания BCG и холдинг «Ромир» провели исследование и выяснили, что россияне ждут подорожания многих товаров и услуг на фоне пандемии COVID-19, поэтому они срежут свои расходы в некоторых направлениях, причём сильнее всего будут экономить на развлечениях.
На что россияне снизят расходы:
- кинотеатры — 43%
- автомобили — 42%
- спа-салоны — 41%
- тематические парки — 41%
- концерты — 41%
- рестораны — 39%
- стационарная электроника и бытовая техника — 37%
- обувь — 37%
- мобильные электронные устройства — 35%
- подписки на видео-платформы — 35%
- сумки, украшения и аксессуары — 35%
- доставка продуктов — 34%
- мебель и предметы интерьера — 34%
- женская одежда — 34%
- мужская одежда — 32%
- спортивное снаряжение и одежда — 31%
- косметика и парфюмерия — 29%
- алкоголь — 28%
- ювелирные украшения — 25%
- игры и игрушки — 21%
- средства по уходу за волосами, лицом и телом — 20%
- замороженные и консервированные продукты — 16%
- бакалея — 15%
- товары для дома — 14%
- детское питание — 8%
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