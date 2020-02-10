Несмотря на вспышку коронавируса, мероприятие Mobile World Congress (MWC 2020) должно состояться, но только в ограниченном составе компаний. Сначала стало известно, что Ericsson, LG и NVIDIA решили отказаться от участия, а недавно Samsung приняла решение пересмотреть свое присутствие. Вслед за ними Sony решила не ехать в Барселону.





«Sony внимательно следит за развивающейся ситуацией после вспышки коронавируса. Мы придаем первостепенное значение безопасности и благополучию наших клиентов, партнеров, СМИ и сотрудников, поэтому мы приняли трудное решение отказаться от участия в MWC 2020», — говорится в пресс-релизе компании.



Японский производитель также сообщил, что запланированная пресс-конференция на понедельник в Барселоне, будет проведена онлайн.







Стало известно, что TCL решила отменить мероприятие для прессы на MWC в этом году. Компания подчеркивает, что это решение не повлияет на остальные активности, которые были запланированы производителем. TCL по-прежнему планирует представить свои новые мобильные устройства и продемонстрировать их на своем стенде.