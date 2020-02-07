



По данным Nikkei, компания Apple придётся значительно сократить производство наушников AirPods. Это плохо, ведь AirPods — одни из самых востребованных и популярных наушников во всём мире, и они приносят Apple громадную выручку.



В качестве причины снижения мощности производства называют остановку заводов в Китае, на которых собирают наушники. Даже если эти заводы снова будут работать в обычном режиме, Apple столкнётся с нехваткой компонентов для AirPods и AirPods Pro. Поставщики компонентов приостановили свою работу после новогодних праздников, а запасов деталей, из которых производится сборка наушников, может хватить в лучшем случае на полмесяца.



Все эти проблемы связаны с эпидемией коронавируса 2019-nCoV в Китае. По состоянию на 7 февраля им заразились 31528 человек, 638 умерли, 1764 выздоровели. Лишь две смерти зафиксированы за пределами материкового Китая — в Гонконге и на Филиппинах.



Apple крупно зависит от производства в Китае. Из-за распространения вируса компании уже пришлось закрыть все офисы и магазины в Китае. Кроме того, как минимум на две недели была приостановлена сборка iPhone на заводах Foxconn, а это может привести к задержке выпуска недорогой модели iPhone 9, анонс которой, по слухам, был запланирован на март. Кроме того, в дефиците могут оказаться новые модели смартфонов Apple.







