По данным Nikkei, компания Apple придётся значительно сократить производство наушников AirPods. Это плохо, ведь AirPods — одни из самых востребованных и популярных наушников во всём мире, и они приносят Apple громадную выручку.
В качестве причины снижения мощности производства называют остановку заводов в Китае, на которых собирают наушники. Даже если эти заводы снова будут работать в обычном режиме, Apple столкнётся с нехваткой компонентов для AirPods и AirPods Pro. Поставщики компонентов приостановили свою работу после новогодних праздников, а запасов деталей, из которых производится сборка наушников, может хватить в лучшем случае на полмесяца.
Все эти проблемы связаны с эпидемией коронавируса 2019-nCoV в Китае. По состоянию на 7 февраля им заразились 31528 человек, 638 умерли, 1764 выздоровели. Лишь две смерти зафиксированы за пределами материкового Китая — в Гонконге и на Филиппинах.
Apple крупно зависит от производства в Китае. Из-за распространения вируса компании уже пришлось закрыть все офисы и магазины в Китае. Кроме того, как минимум на две недели была приостановлена сборка iPhone на заводах Foxconn, а это может привести к задержке выпуска недорогой модели iPhone 9, анонс которой, по слухам, был запланирован на март. Кроме того, в дефиците могут оказаться новые модели смартфонов Apple.
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И не надо переводить стрелки на «умерло от пневмонии», «погибло в ДТП» и так далее. Прочая статистика смертей тоже крайне печальна, но она примерно постоянна из года в год, а серьёзные эпидемии имеют свойство уничтожать людей в геометрической прогрессии. Просто сравните количество выздоровевших и умерших, и представьте что будет если эта конкретная форма вирусной пневмонии прокатится волной по миру.
А пандемии удаётся избежать не по той причине, что «на других не действует», а за счёт жёсткого ограничения передвижения потенциально заражённых людей. Как раз из-за этого в итоге и проблемы у производителей электроники — экономика в условиях подобных ограничений тоже работает в ограниченном режиме.
Эта ситуация с вирусом пугает не наличием вируса, а тем что очень ярко и доходчиво показала что весь мир, торговля, добыча ресурсов, мировые экономики очень сильно зависят от Китая .
И вот насчёт выкупа акций Китаем по бросовым ценам, он таки есть.
Разумеется Китай не специально затеял этот вирусный кризис толь для того чтобы прикупить пару портфелей акций, но они сейчас пользуются ситуацией чтобы усилить контроль над некоторыми важными для него секторами. И правильно делает.
Любимая тема яблочной компании вбрасывать новости о мнимом, или грядущем дефеците. Все бросятся скупать на прилавках, то, что глаза увидят?