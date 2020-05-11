



Выпущенное мэрией Москвы приложение «Социальный мониторинг» далеко не всегда работает корректно, о чём свидетельствуют отзывы о нём в Play Маркете и App Store. Оно предназначено для контроля за пациентами с подтверждённым диагнозом заражения COVID-19 и, судя по отзывам, ошибочно выписывает некоторым из них штраф за нарушение самоизоляции. Сумма штрафа составляет 4000 рублей — именно столько мэрия пытается взыскать в том числе с тех, кто фактически ничего не нарушал.



Скорее всего, проблема может быть связана с некорректным определением геолокации. Приложение следит за тем, где находится смартфон пациента, и если поступает информация о том, что тот переместился далеко от дома, фиксирует это и накладывает на «нарушителя» штраф.



Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в Москве на основе данных с камер уличной видеофиксации и из приложения «Социальный мониторинг» выписано уже около 35 тысяч штрафов, и ни один из них не был обжалован, хотя у граждан есть такая возможность.





Если гражданин считает, что штраф пришел вследствие сбоя в работе приложения, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования. Нужно дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения, в котором будут подробно изложены обстоятельства нарушения.

Рейтинг приложения «Социальный мониторинг» в Play Маркете и App Store составляет примерно 1 из 5. Пользователи жалуются на нарушение конституционных прав, которые гарантируют неприкосновенность частной жизни и свободу перемещения, а также оставляют в отзывах сообщения о проблемах в работе приложения. Оно не работает на устройствах с root-доступом, чрезмерно расходует заряд аккумулятора в смартфоне, регистрация проходит не с первого раза, идентификация по фотографии не всегда срабатывает, а при совершении ряда действий возникают сообщения об ошибках.





