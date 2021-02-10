Следите внимательно, по каким ссылкам вы переходите из мессенджера. В Telegram распространены ссылки на фишинговые страницы, имитирующие биржи, интернет-магазины и официальные страницы компаний. Проверяйте адрес в адресной строке, наличие защищенного соединения, не вводите свои персональные и платежные данные в формы на подозрительных сайтах, на которые перешли по ссылке из мессенджера. Если вам предлагают воспользоваться каким-то сервисом или установить приложение, отыщите его самостоятельно через Google и поищите отзывы пользователей.

Относитесь с осторожностью к «экспертам» по инвестициям, криптоактивам и выгодным вложениям, которые пишут вам напрямую или рекламируют свои услуги в каналах. Не покупайтесь на обещание легкого заработка или предложение получить за вознаграждение статус квалифицированного инвестора. Абсолютное большинство таких предложений — мошенничество.

Будьте осторожны с сообщениями от «служб поддержки»: разновидность этой схемы, если у жертвы и правда есть аккаунт на какой-то финансовой платформе — сообщения от ненастоящей службы поддержки, которые приведут ее на якобы официальный канал платформы в Telegram (выглядящий как настоящий). Как правило, заканчивается все так же фишинговой ссылкой, просьбой назвать код из SMS или предложением установить на смартфон приложение, которое окажется шпионом.

Никогда и никому не платите комиссии и взносы, а также не пересылайте свои платежные данные. Одно из самых популярных мошенничеств такого рода связано с обещанием работы на дому, для которой якобы нужен первоначальный взнос.

Лучше не пользуйтесь так называемыми «ботами для заработка» в Telegram, среди них встречаются мошеннические схемы (например, если вас просят не просто подписаться на какой-то канал, а перейти на внешний сайт и осуществить какие-то действия, сайт может быть вредоносным).

Если вам пишут от имени друга с просьбой о помощи (особенно финансовой), проверьте, действительно ли близкий человек в ней нуждается. Позвоните ему и обсудите проблему голосом (если это мошенник, он скорее всего скажет, что попал в сложную ситуацию и сейчас не может разговаривать, при этом голос может звучать как-то глухо и неузнаваемо). Как вариант, задавайте вопросы, ответы на которые можете знать только вы вдвоем (но помните про социальную инженерию, простые ответы мошенник может знать или угадать).

Не загружайте файлы из незнакомых источников, особенно направленные в формате архивов, от неизвестных пользователей.

Обращайте внимание на метку Scam на канале или учетной записи, это означает зафиксированные жалобы на мошенничество со стороны данного пользователя. Далеко не каждого мошенника администрация Telegram успевает проверить, и отсутствие этой метки не означает, что аккаунту можно доверять.

Используйте сложные пароли и подключите двухфакторную аутентификацию, а также пользуйтесь антивирусом.







Эксперты государственной организации «Роскачество» дали рекомендации по использованию Telegram. По их словам, этот мессенджер имеет очень развитую функциональность, но модерируется выборочно, поэтому мошеннические каналы в нём существуют много месяцев, переименовываясь и адаптируясь под разные информационные поводы.Вот какие советы дали эксперты «Роскачества»:«Роскачество» также советует соблюдать несколько правил общего характера: