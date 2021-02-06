«Способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост для технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять своими предприятиями за пределами эмирата. Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и идеи в Дубае, который предлагает благоприятную экосистему для их развития», — Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая.







Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум принял у себя создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Они обсудили перспективы дальнейшего развития.В Дубае находится штаб-квартира Telegram. Dubai Media Office оценивает мессенджер в 20 миллиардов долларов, а его база активных пользователей составляет 570 миллионов человек. Из них 100 миллионов зарегистрировались в январе этого года.Павел Дуров выразил признательность шейху за видение динамичного технологического сообщества, которое сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе далеко за пределами Дубая. По словам главы Telegram, экосистема стартапов, передовая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, предлагаемые Дубаем, сделали его центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на мировой рынок со всего мира.В 2020 году Telegram вошел в десятку самых скачиваемых и популярных приложений в мире. Ожидается, что к 2022 году у него будет один миллиард ежемесячных активных пользователей.