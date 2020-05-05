



Журналисты «Би-Би-Си» нашли автора вируса LOVE-LETTER-FOR-YOU Онела де Гузмана. Сейчас ему 44 года, он живёт в Маниле и зарабатывает на жизнь ремонтом телефонов.



LOVE-LETTER-FOR-YOU появился 4 мая 2000 года, распространялся по электронной почте и содержал вредоносный код, который крал логины и пароли для доступа в интернет и автоматически рассылал себя всем контактам в электронной почте жертвы. Это был самый первый массовый вирус, он заразил десятки миллионов компьютеров по всему миру.







Бывший хакер пояснил, что будучи студентом создал этот вирус лишь для того, чтобы получить бесплатный доступ в интернет. Он сожалеет о том, что принёс огромный ущерб, поскольку не стремился никому навредить и, тем более, не рассчитывал на глобальное распространение вредоноса.



LOVE-LETTER-FOR-YOU перегружал почтовые системы в организациях, из-за чего IT-специалистам приходилось отключать часть инфраструктуры, в том числе почту, пытаясь предотвратить дальнейшее заражение. Ущерб от этого вируса оценивается в несколько миллиардов долларов.







