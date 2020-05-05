Онел де Гузман

Журналисты «Би-Би-Си» нашли автора вируса LOVE-LETTER-FOR-YOU Онела де Гузмана. Сейчас ему 44 года, он живёт в Маниле и зарабатывает на жизнь ремонтом телефонов.

LOVE-LETTER-FOR-YOU появился 4 мая 2000 года, распространялся по электронной почте и содержал вредоносный код, который крал логины и пароли для доступа в интернет и автоматически рассылал себя всем контактам в электронной почте жертвы. Это был самый первый массовый вирус, он заразил десятки миллионов компьютеров по всему миру.

LOVE-LETTER-FOR-YOU

Бывший хакер пояснил, что будучи студентом создал этот вирус лишь для того, чтобы получить бесплатный доступ в интернет. Он сожалеет о том, что принёс огромный ущерб, поскольку не стремился никому навредить и, тем более, не рассчитывал на глобальное распространение вредоноса.

LOVE-LETTER-FOR-YOU перегружал почтовые системы в организациях, из-за чего IT-специалистам приходилось отключать часть инфраструктуры, в том числе почту, пытаясь предотвратить дальнейшее заражение. Ущерб от этого вируса оценивается в несколько миллиардов долларов.



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