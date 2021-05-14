





Наверное, в России не осталось ни одного человека, кому ещё не позвонили бы спамеры с предложением различных услуг (в основном они навязывают кредитные карты, но могут быть и другие варианты). Некоторым спамеры названивают по несколько раз на дню — это зависит от того, в каких базах вы содержитесь и насколько привлекательны с финансовой точки зрения.Приложения, которые определяют звонящего, обычно хорошо справляются с задачей и заранее показывают, что тот или иной номер замечен в спамерских назвонах. Но иногда телефон определяется как спам, хотя звонящий ничего не говорит, а просто сбрасывает звонок. Почему так происходит? На это есть как минимум две причины, первая лежит в экономической плоскости, а вторая в юридической.За звонки нужно платить, а спамеры много звонят, и обычно слышат только мат и ругань в свой адрес, то есть КПД от таких звонков очень низкий. Звонок длительностью до 3 секунд по законодательству о связи не тарифицируется, и это позволяет спамерским call-центрам общаться с потенциальными клиентами за чужой счёт. Они настраивают систему для обзвона таким образом, чтобы номера из базы периодически обзванивались, а как только абонент отвечает, соединение обрывается. Спамеры надеются на то, что люди будут перезванивать, и на такие звонки отвечают живые люди, которые впаривают различные услуги.Ещё один немаловажный нюанс заключается в том, что человек, которому позвонили с рекламным предложением, может пожаловаться в ФАС и заявить, что не соглашался с получением такой рекламы. ФАС при желании может установить компанию, сотрудники которой рекламируют услуги таким образом, и оштрафовать её на несколько сотен тысяч рублей. Это небольшая сумма для спамеров, но если обращений с жалобами будет много, компании придётся раскошелиться, а то вовсе закрыться как банкроту после выплаты штрафов.Если человек перезвонил сам, будет считаться, что он проявил интерес к услуге (хотя очевидно, что это не так). В этом случае ФАС не сможет обвинить спамеров в незаконном распространении рекламы, ведь инициатором рекламного звонка были не они, а гражданин (которому они до этого звонили с непонятной целью).