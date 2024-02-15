Раскрыт список подержанных машин, которые раскупают в РФ как горячие пирожки. Стоит присмотреться!

Олег

Lada

Фото: Unsplash

В сети появился перечень автомобилей с пробегом, которые проще всего продать на «вторичке». Информацию опубликовали в «Автоновостях дня».

Согласно источнику, исследование провели сотрудники «Авто.ру» — они оценили сроки, за которые обычно покупают подержанные машины в разных регионах России. Оказалось, что быстрее всего продастся Lada Priora: в среднем эти седаны покупают за 28 дней, но стоит учитывать, что в статистику вошел и «оверпрайс». На втором и третьем местах оказались Lada Granta и Kalina со средним сроком продажи 31 и 32 дня соответственно.

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Далее идут модели среднего класса: Ford Focus заберут в среднем за 39 дней, а Kia Optima — за 41 день. Далее следуют Skoda Octavia и Toyota Camry, которые продаются в течение 42 дней. Скорее всего, увеличенные сроки продажи связаны с довольно сильным подорожанием за последние пару лет.

В хвосте рейтинга плетутся Honda Stepwgn и Nissan Note — их среднее время продажи составляет 58 и 57 дней соответственно. Что касается премиум-сегмента, то легче всего в России будет продать подержанный BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class; средний срок продажи — 46 и 47 дней. А вот сбагрить BMW X6 будет сложнее всего — на продажу уходит в среднем около 2 месяцев. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

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+4269
st00p1dm0nkey
Пирожок, с какого хрена это здесь?
Распродаёте таксопарк свой?
40 минут назад
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